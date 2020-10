Niel zoekt klaar-overs voor gevaarlijke punten Ben Conaerts

10 oktober 2020

11u45 0 Niel De gemeente Niel is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als klaar-over op de gevaarlijke punten op schoolroutes.

Een klaar-over is een gemachtigd opzichter die nabij scholen wordt ingezet om kinderen veilig te laten oversteken. Zij doen dit meestal op vrijwillige basis en altijd op een vast tijdstip en een vaste locatie op de school-thuisroute. Omdat het Nielse gemeentebestuur meer gevaarlijke punten op de schoolroutes wil beveiligen, is men nu de zoektocht gestart naar zulke vrijwilligers.

Ben je bereid om een opleiding te volgen om het benodigde attest te behalen, ben je enkele uurtjes per dag vrij en wil je graag je steentje bijdragen tot een een veiliger Niel, dan kan je jouw kandidatuur indienen via personeel@niel.be Meer info is steeds te verkrijgen via het nummer 03 451 11 20.