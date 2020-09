Niel wil coronahelden in de bloemetjes zetten Ben Conaerts

14 september 2020

14u23 0 Niel Niel wil zijn coronahelden in de bloemetjes zetten. Iedereen kan nog tot en met 30 september kandidaten nomineren.

De vakkenvuller in het warenhuis, een verre kennis, je buurvrouw of je thuisverpleger: iedereen die een extra dankbetuiging verdient voor zijn of haar inzet in de voorbije maanden, kan als coronaheld worden genomineerd. De gemeente zet hen graag extra in de bloemetjes met een kleine attentie.

Je kan jouw kandidaat voordragen met een mailtje naar communicatie@niel.be. Vermeld in je bericht de naam van de persoon die jouw coronaheld is en waarom precies. Nomineren kan tot en met 30 september 2020.