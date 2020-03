Niel start met Buurtzorglijn voor 70-plussers Ben Conaerts

24 maart 2020

13u24 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel is van start gegaan met een Buurtzorglijn. Die is specifiek gericht op de 70-plussers die nog steeds zelfstandig wonen.

Al deze 70-plussers – zo’n 1.300 inwoners in totaal – hebben een brief in de bus ontvangen met de uitnodiging om contact op te nemen indien ze hulp wensen voor hun boodschappen. Bedoeling is dat dit nog verder wordt verruimd naar andere kwetsbare of hulpbehoevende inwoners. Ook wie hulp nodig heeft bij het apothekersbezoek of bij het verzorgen van dieren of wie simpelweg een babbeltje wil doen, kan op de Buurtzorglijn een beroep doen.

Mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor de Buurtzorglijn zich aanbieden via het online inschrijvingsformulier in het E-loket van de website www.niel.be, op vrijwilliger@niel.be, of telefonisch op 03 451 11 10.

