Niel Plage eindigt met apotheose: Q-Party lokt 5.000 bezoekers Ben Conaerts

18 augustus 2019

Ondanks de wisselende weersomstandigheden blikken de organisatoren van het strandfestival Niel Plage tevreden terug op de afgelopen editie. Net als vorig jaar was de afsluitende Q-Party van radiozender Qmusic de grote publiekstrekker. Ongeveer 5.000 bezoekers hebben het regenweer getrotseerd om op het strand op de Heideplaats een feestje te komen bouwen.

“Alles is vlot verlopen, iedereen was meer dan tevreden”, klinkt het. “De omwonenden waren goed op voorhand ingelicht omtrent het programma van Niel Plage en dat zorgde voor veel begrip. We hadden een telefoonnummer voorzien waarop mensen vragen konden stellen of opmerkingen konden doorgeven, maar we hebben geen enkel telefoontje ontvangen. We kijken al uit naar volgend jaar.”

De voorbije dagen werd er al hard gewerkt aan de opkuis. Tegen maandag 19 augustus moet de Heideplaats weer opnieuw helemaal de oude zijn.