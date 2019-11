Niel maakt zich op voor Jaarmarktcross: “Hopelijk even mooie strijd als vorig jaar” Ben Conaerts

08 november 2019

13u10 0 Niel Niel telt weer volop af naar de Rectavit Jaarmarktcross op maandag 11 november. Met onder meer Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck aan de start rekent de organisatie opnieuw op een flinke massa bezoekers. Al blijft het vooralsnog onzeker of de veldrit een plaats zal krijgen in de hervormde Wereldbeker “We hebben zeker die ambitie”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld).

De jaarmarktperiode van Niel bereikt traditiegetrouw zijn apotheose op de Jaarmarktcross. Op maandag 11 november zullen de ogen van sportminnend Vlaanderen even gericht zijn op de Rupelgemeente. Met Laurens Sweeck en – vooral – titelverdediger Mathieu van der Poel staan er twee grote publiekstrekkers aan de start. De organisatie hoopt met Belgisch kampioen Toon Aerts, die nog volop in onderhandeling is, nog een derde topper aan het vertrek te krijgen. Bij de dames tekenen met uitzondering van Sanne Cant wél alle kleppers present.

Mooie strijd

Het parcours is hetzelfde gebleven als vorig jaar. De start en aankomst bevinden zich dus opnieuw in de Ridder Berthoutlaan en de renners maken dus opnieuw een mooie lus langs het groen aan het woonzorgcentrum Maria Boodschap. “Dat heeft vorig jaar een heel mooie strijd opgeleverd”, zegt co-organisator Ronny Spagnaerts. “We hopen dat een wedstrijd krijgen van hetzelfde kaliber. Nu de cross op een maandag valt in plaats van in het weekend, verwachten we ook meer volk. Zeker met de gunstige weersvoorspellingen en de komst van Mathieu

van der Poel. Bovendien kunnen de mensen de veldrit combineren met een bezoek aan de jaarmarktkermis.”

Wereldbeker

Wat de toekomst van de Jaarmarktcross betreft, is er nog veel onduidelijk. De UCI neemt binnenkort een beslissing over welke crossen tot de Wereldbeker behoren. Volgens burgemeester Tom De Vries (Open Vld) verdient de Jaarmarktcross zeker zijn plaats in de hervormde kalender. “We hebben zeker de ambitie om in de kalender mee opgenomen te worden”, aldus De Vries. “De Jaarmarktcross is een van de oudste crossen, misschien de oudste die nog bestaat. We willen met de steun van onze lokale partners kijken of we de sprong kunnen wagen.”

Het veldritgebeuren gaat maandag al van start om 10 uur, met achtereenvolgens wedstrijden voor de nieuwelingen en juniors. De dames beginnen aan hun veldrit om 13.45 uur en de heren schieten om 15 uur uit de startblokken. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Alle info is te vinden op de website www.jaarmarktcross.be.