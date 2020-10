Niel krijgt jaarmarkt in ‘lightversie’, met enkel kermis en Jaarmarktcross Ben Conaerts

14u53 0 Niel De kogel is door de kerk: Niel krijgt dan toch een jaarmarktperiode, maar dan wel in ‘lightversie’. Er komt een tiendaagse kermis, en zelfs de Jaarmarktcross gaat door, zij het wel achter gesloten deuren. De overige nevenactiviteiten worden geschrapt.

Het gemeentebestuur heeft een definitieve beslissing genomen over het al dan niet doorgaan van de jaarmarktperiode in Niel. Er komt een jaarmarkt in ‘lightversie’, met naleving van de verplichte coronamaatregelen en onder voorbehoud van wijzigingen in de federale maatregelen. Concreet betekent dit dat de jaarmarktkermis zal doorgaan van zaterdag 7 november tot en met maandag 16 november. De kermis strijkt neer op de vaste locatie, in de Emiel Vanderveldelaan, Heideplaats en een stukje Rupelstraat. Het kermisparcours zal er dit jaar evenwel anders uitzien.

Druktebarometer

“We werken met een maximum aantal bezoekers en stewards zullen erop toekijken dat alles coronaveilig gebeurt”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Via een druktebarometer op onze website en onze sociale media zal continu worden aangegeven of er nog capaciteit is. We raden dan ook iedereen aan om voor het kermisbezoek deze druktebarometer te controleren.”

Ook de Jaarmarktcross, gepland op 11 november en vanaf dit jaar onderdeel van de Telenet Superprestige, gaat door. De veldrit zal wel plaatsvinden achter gesloten deuren, zonder bezoekers. Veldritfans zullen de cross wel volledig live kunnen volgen op tv-zender Sporza.

De overige traditionele nevenevenementen worden geschrapt. “Dat wil dus zeggen: geen intrede van de Sint, geen jaarmarkttentoonstellingen, geen wandeltochten, geen jaarmarktdag, geen Sint-Hubertusviering én geen vuurwerk”, somt de burgemeester op. “Tegen eind oktober voorzien we een uitgebreide communicatie met onder meer de openingsuren, het kermisparours en het veldritparcours. We hopen er ondanks de coronamaatregelen een veilige, gezellige periode van te maken.”