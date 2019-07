Niel feest de zomer in met gratis festival Muziekbijoekes Ben Conaerts

04 juli 2019

16u38 0 Niel Dit weekend schiet ‘De zomer van Niel’ weer uit de startblokken. Het gratis festival Muziekbijoekes, met onder meer Davy Gillis op de affiche, moet het begin zijn van een evenementrijke zomer in Niel.

De Muziekbijoekes brengen twee dagen gratis muziek en animo op de site van de gemeentelijke sporthal. Het podium wordt deze keer opgesteld op het voetbalplein in het sportpark. Op zaterdag 19 uur mag coverband STS de spits afbijten. Het zestal brengt een uitgebreid repertoire van alom gekende pop- en rockhits. Om 21 uur volgt een optreden van Bye Bye Bird, een zevenkoppig gezelschap dat een mix brengt van roots-, blues- en rocknummers.

Zondag 7 juli wordt een dag die gericht is op een ganse gezin. Om 14.30 uur komt Matroos Jens de kinderen vermaken en om 15.30 uur is er een optreden van Davy Gilles en zijn echtgenote Sasha Rosen. Davy en Sasha brengen een mix van eigen nummers en sixtiescovers. Om 17 uur mag de Schelse zangeres Tania De Buyser voor de sfeer zorgen. Om 19 uur worden de Muziekbijoekes afgesloten met de Krakers, vijf oude rockers die gespecialiseerd zijn in een Nederlandstalige repertoire.

Het ganse zomerprogramma is te bekijken op de website www.zomervanniel.be.