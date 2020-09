Niel blijft hopen dat jaarmarktperiode kan doorgaan: “Knopen worden begin oktober doorgehakt” Ben Conaerts

22 september 2020

17u52 4 Niel Het is nog steeds koffiedik kijken of de Nielse jaarmarktperiode, die zou lopen van 7 tot 16 november en die altijd een massa volk lokt, zal kunnen doorgaan. De voorbereidingen zijn alleszins volop bezig.

“Uiteraard primeert de gezondheid en het opvolgen van de richtlijnen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Anderzijds hebben we hebben we in Niel heel wat tradities te verdedigen. Daarom zijn we dan ook volop aan het bekijken of we de kermis, de jaarmarktdag en de cyclocross kunnen laten doorgaan. Momenteel worden er door de dienst vrije tijd en de eventraad heel wat voorbereidingen getroffen en afgestemd met de afzonderlijke veiligheidscellen. Het mag dan misschien geen jaarmarktperiode worden zoals we deze traditioneel vieren in Niel, de ambitie is wel om er een leuke periode van te maken voor onze jeugdige en minder jeugdige inwoners en zo ook onze horeca-uitbaters, handelaars en foorreizigers een hart onder de riem de steken. Begin oktober, als alle voorbereidingen en het veiligheidsoverleg afgerond zijn, zullen de knopen doorgehakt worden.”