Natuurpunt Rupelstreek knapt wandelpaden in natuurgebieden op Ben Conaerts

01 augustus 2020

17u54 0 Niel De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek hebben de wandelpaden in het Niels Broek en de Kleiputten Terhagen een opknapbeurt gegeven.

Het onderhoud van de wandelpaden in de natuurgebieden van Natuurpunt is elke lente en zomer een steeds terugkerende taak voor de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek. Zo waren vorige week vrijwilligers aan de slag in het Niels Broek en de Kleiputten Terhagen om de paden te maaien. De maaibalk, die dankzij sponsoring van het bedrijf Cummins uit Rumst kon aangekocht worden, is daarbij telkens een goede hulp.

“Natuurgebieden zoals het Niels Broek en de Kleiputten Terhagen bieden rust en ontspanning aan wandelaars”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “De nood aan deze gebieden is hoog, zeker sinds we geconfronteerd worden met het coronavirus. Dat vertaalt zich ook in waardering voor het werk van onze vrijwilligers.”