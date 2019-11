Natuurpunt organiseert infoavond over de pardellynx Ben Conaerts

13 november 2019

16u32 0 Niel Natuurpunt Rupelstreek organiseert op vrijdag 15 november een infoavond over de pardellynx, een dier dat tot de verbeelding spreekt van vele natuurliefhebbers.

“El Lince Ibérico, zoals de pardellynx in de Spaanse taal genoemd, wordt komt uitsluitend voor op het Iberisch schiereiland en dan enkel nog in de provincie Andalusië in Spanje en de Alentejo in Zuid-Portugal. Een kwarteeuw geleden was de pardellynx bijna uitgestorven, maar dankzij beschermingsmaatregelen zit de populatie gelukkig opnieuw in de lift. Een ontmoeting met dit prachtige dier in de vrije natuur is voor elke natuurliefhebber dan ook een van de allermooiste natuurbelevenissen en een ervaring die men nooit meer vergeet”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

Luc Van Schoor van Vogelwerkgroep Ardea was een van de gelukkigen die het prachtige dier kon bekijken en er zelfs filmopnamen van kon maken. Tijdens de infoavond worden deze opnames getoond. Er wordt ook stilgestaan bij de kenmerken van de pardellynx, zijn voorkomen, populatie, bedreigingen en leefomgeving. Voorafgaand worden er enkele kortfilms voorgesteld over onder meer stadstuinen en het natuurgebied Hobokense polder.

De infoavond vindt plaats om 20 uur in Natuurhuis De Paardenstal. De toegang bedraag 2 euro per persoon en gaat ten voordele van Vogelwerkgroep Ardea. Meld vooraf je komst via info@natuurpuntrupelstreek.be.