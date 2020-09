Natuurpunt maait oude vloeibeemden in Rumst en Niel Ben Conaerts

22 september 2020

18u04 0 Niel De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek hebben twee oude vloeibeemden in de Oude Nete-arm in Rumst en in het Niels Broek in Niel gemaaid. Een zwaar karwei, met bijzonder veel sleur- en trekwerk, dat door de coronamaatregelen nóg zwaarder wordt gemaakt.

“Voor het maaien van de vloeibeemden kunnen we gebruik kunnen maken van een maaibalk. Maar die machine moet gestuurd worden in een ruw landschap en dat is heel arbeidsintensief. Sinds 2014 konden we elke keer opnieuw rekenen op de hulp van teams van het bedrijf Cummins uit Rumst, die mee maaisel komen opruimen. Maar door de coronamaatregelen kunnen we voorlopig niet meer rekenen op hun hulp en dus moet al het werk door onze vrijwilligers worden uitgevoerd”, legt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek uit.

Maar moeilijk gaat ook, zo bewezen de vrijwilligers. Zij namen de afgelopen dagen de oude vloeibeemden in Rumst en in het Niels Broek onder handen. Beide liggen er daardoor weer schitterend bij, zodat er volgend voorjaar weer volop wilde bloemen kunnen bloeien en er opnieuw een paradijsje voor insecten, vogels en vlinders kan ontstaan.