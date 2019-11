Natuurpunt houdt knotactie langs Broeklei Ben Conaerts

25 november 2019

10u59 0 Niel Een tiental vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek hebben zaterdag een aantal knotbomen in een weiland langs de Broeklei in Niel onder handen genomen.

De dertien knotbomen langs de Broeklei werden 20 jaar geleden aangeplant door Natuurpunt en zorgen ervoor dat onder meer steenuiltjes er een plekje vinden om te schuilen en te broeden. Maar de bomen moeten ook onderhouden worden en dus organiseert Natuurpunt elke winter enkele knotacties. Afgelopen zaterdag kwamen tien vrijwilligers mee de handen uit de mouwen steken.

“We zijn heel blij dat we weer konden rekenen op enkele gemotiveerde vrijwilligers”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt. “Het knotten van de bomen en vooral het opruimen van het snoeihout is een bijzonder zwaar karwei. We hebben het snoeihout netjes gesorteerd: de takkeneinden hebben we apart gehouden om er wilgeniglo’s en wilgentipi’s mee te bouwen in scholen, terwijl de mooie rechten takken gebruikt zullen worden voor de campagne ‘Behaag… Natuurlijk’.”