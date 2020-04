N-VA Niel schenkt 250 euro aan lokale zorgverstrekkers Ben Conaerts

08 april 2020

12u14 0 Niel N-VA Niel wil de Nielse zorgvertrekkers ondersteunen in coronatijden en schenkt daarom 250 euro aan zowel Zorgwinkel, B-Care als Rupelzorg.

Het is duidelijk dat de solidariteit in deze coronatijden erg groot is. Ook de Nielse afdeling van N-VA wil haar steentje bijdragen en de plaatselijke zorgverstrekkers ondersteunen. De partij schenkt daarom 250 euro aan Zorgwinkel, B-Care en Rupelzorg. Deze laatste is gevestigd in Schelle, maar wel heel actief in Niel.

“Zorgverleners dreigen hun job niet langer veilig te kunnen uitvoeren wegens een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen”, zegt N-VA-voorzitter Els Schiltz. “Met deze donatie trachten we hen een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van extra materiaal. De bescherming van de mensen die elke dag het beste van zichzelf blijven geven, is een prioriteit opdat we samen het hoofd kunnen bieden aan deze pandemie.”