Multimedia97 behaalt kaap van 6,5 miljoen views: “Geen enkele Vlaamse filmclub kan zulke cijfers voorleggen” Ben Conaerts

21 januari 2020

12u24 0 Niel De films van filmclub Multimedia97 blijven goed in de smaak vallen. Zopas werd de kaap van 6,5 miljoen views bereikt, een absolute mijlpaal. “Geen enkele filmclub in Vlaanderen kan zo’n palmares voorleggen”, zegt voorzitter Leo De Borger.

De films van de filmclub Multimedia97 blijven bijzonder populair. Ongeveer 4.800 mensen per dag genieten wereldwijd van de producties van de Nielse videoclub. Zopas haalde de club de kaap van de 6,5 miljoen views in totaal. “Onze leden zetten een groot deel van hun films op de website www.al-productions.be”, zegt voorzitter Leo De Borger. “Dat blijkt een groot succes, want onze films worden daar dus massaal bekeken. Er is geen enkele filmclub in Vlaanderen die zo’n mooie cijfers kan voorleggen.”

Kieldrechtsluis

De filmclub voerde de afgelopen jaren alsmaar vaker filmopdrachten uit voor andere verenigingen en organisaties in Niel. Zo hebben de leden onder meer een promotiefilm van de gemeente Niel gedraaid, hebben ze opnames gemaakt van een harpconcert en draaiden ze een film van de musical ‘Ster’ van De Cirkel. Misschien wel de meest opvallende film die op de website te bekijken valt, is de documentaire over de bouw van de Kieldrechtsluis, ’s werelds grootste zeesluis in Antwerpen.

Pionierswerk

Het was clublid Antoine Luyten en zijn echtgenote Liliane Reyniers die jaren geleden reeds het inzicht hadden dat het internet hét toekomstmedium voor film zou worden. Zij maakten toen met al-productions.be een kleine website met films over countrymuziek. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de filmclub werden Antoine en Liliane voor hun pionierswerk in de bloemetjes gezet. “Mede dankzij het groepswerk van vele clubleden is hun website kunnen uitgroeien tot een bijzonder succes”, aldus De Borger.

Natuurpunt

Ook 2020 belooft weer een productief jaar te worden voor de leden van Multimedia97. “Onze club heeft zich namelijk geëngageerd om een documentaire te maken over de werking van Natuurpunt Rupelstreek. Onze clubleden zullen deelcomponenten van de werking filmen, gespreid over de vier seizoenen. Alle gemeenten van de Rupelstreek, van Hemiksem over Schelle, Niel en Boom tot Rumst en Terhagen, zullen daarin aan bod komen. We gaan ons best doen om er een mooie productie van te maken.”

Wie de films van Multimedia97 gratis wil bekijken, kan dat doen via de gratis website www.al-productions.be.