Mosselfestijn, bingo, quiz en optredens: Biezerdkermis biedt tien dagen animo Ben Conaerts

22 juli 2019

14u22 1 Niel Op donderdag 25 juli gaat in Niel de jaarlijkse Biezerdkermis van start. Ter hoogte van Café Sportif in de Edward Claessenslaan vinden er tien dagen lang allerlei activiteiten plaats.

Donderdagavond 25 juli wordt afgetrapt met de finaledag van de biljartprijskamp en vrijdagavond 26 juli kan je gaan deelnemen aan een bingo met prachtige prijzen. Zaterdag 27 juli staat in het teken van muziek en kan je op Biezerdkermis gaan genieten van optredens van de Nielse André Hazes-imitator Rudy Williams en Youri. Zondag 28 juli is het dan weer tijd voor Biezerd Rock, met optredens van Second Solution, Think Twice en Cover Up.

Op maandag 29 juli staat er een kaartprijskamp en een familiedag op het programma. Ballonnenclown Mike Leroy komt langs en er wordt getrakteerd met gratis pannenkoeken. Op woensdag 31 juli is er een mosselfestijn, op donderdag 1 augustus kan je gaan deelnemen aan een algemene quiz en op vrijdag 2 augustus is het uitkijken naar de travestieshow van Mask’ara. Op zaterdag 3 augustus wordt de kermis afgerond met een meetschiettornooi.

Wie wil deelnemen aan de quizavond of het mosselfestijn, kan contact opnemen via dave@sportifke.be of via 03 888 52 56.