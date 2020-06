Mobiele recyclagepark komt nu ook naar Hellegat Ben Conaerts

26 juni 2020

15u26 0 Niel Na de wekelijkse markt op de Heideplaats gaat het mobiele recyclagepark ook regelmatig neerstrijken op Hellegat. Dat gebeurt voor het eerst op dinsdag 30 juni van 9 tot 12 uur.

Het gemeentebestuur van Niel wil de inwoners een handje helpen bij het recycleren van afval. Nu het maandelijkse mobiele recyclagepark zijn succes al heeft bewezen op de markt, komt het voortaan ook op bezoek op Hellegat. Drie keer op het jaar zullen de bewoners van de Nielse wijk daar hun afval kunnen deponeren. De eerste keer strijkt het mobiel recyclagepark er neer op dinsdag 30 juni van 9 tot 12 uur, op het einde van de Tuyaertstraat. Ook op 29 september en 15 december kan je het recyclagepark daar aantreffen.

Je kan er gratis terecht met kleine hoeveelheden - maximum ongeveer een emmer vol - van de volgende fracties: harde kunststoffen, hout, kaarsresten, keramiek en porselein, kurk, metaal, piepschuim, plastic folie, vlak glas en klein gevaarlijk afval.

Schepen van Milieu Eddy Soetewey (N-VA) is tevreden met de nieuwe locatie: “We stimuleren mensen om te recycleren, maar moeten dit dan ook faciliteren, ook voor de mensen van Hellegat. Na de drie passages van het mobiele recyclagepark op Hellegat gaan we evalueren en bekijken of we deze plaats behouden en of er eventueel nieuwe plaatsen kunnen worden toegevoegd.”