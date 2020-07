Milieu en Klimaat Fangroep organiseert fotozoektocht aan Gloriëttebos Ben Conaerts

28 juli 2020

16u04 0 Niel De Nielse Milieu en Klimaat Fangroep organiseert een fotozoektocht aan het Gloriëttebos op Hellegat. “Op die manier willen we kinderen een leuke activiteit aanbieden en het minibosje wat in de kijker zetten”, klinkt het.

Gezinnen die dezer dagen in het Gloriëttebos op Hellegat gaan wandelen, kunnen hun tocht opleuken met een fotozoektocht. De organisatie is in handen van de Nielse Milieu en Klimaat Fangroep en bedoeld om de natuur in het bosje wat extra aandacht te geven. Deelnemers kunnen van start gaan aan de gloriëtte op de dijk, waar een plannetje met een fotobord staat. Vervolgens moeten ze tijdens hun wandeling op zoek gaan naar waar de tien foto’s genomen zijn en bij elke foto de naam van de boom invullen.

“Met de fotozoektocht richten we ons op kinderen op de lagere school”, zegt organisator Carl Boeckx. “Het is een ideale activiteit om alleen, met de vriendjes of met de ouders doen. Je leert iets bij over de soorten bomen, struiken en planten en hun nut voor eekhoorns. De zoektocht blijft lopen over de hele zomer en nazomer.”

Deelnemers kunnen hun antwoorden mailen naar gloriettebos@outlook.be.