Michel Cools (CD&V) krijgt titel van ereschepen: “Mooie erkenning” Ben Conaerts

02 oktober 2019

13u03 0 Niel Michel Cools (75) kreeg de afgelopen gemeenteraad de titel van ereschepen toegewezen. Cools was zes jaar schepen van 1994 tot 2000 en stond onder meer aan de wieg van de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

Michel Cools zetelde voor CD&V meer dan twintig jaar in de gemeenteraad van Niel. Daarvan was hij zes jaar schepen van onder meer Personeelszaken en Jeugd. De voorbije gemeenteraad kreeg hij voor zijn politieke engagement de titel van ereschepen uitgereikt. “Ik vind dit een mooi eerbetoon”, zegt de Nielenaar. “Het is mooi dat de gemeenteraad mij dit gunt. Ik beschouw het als een erkenning voor al de tijd die ik in de politiek heb gestoken. Ik combineerde het schepenambt destijds met een job als bediende. Dat was geen lachertje, met al die vergaderingen. Maar je had geen keuze. Als schepen kreeg je toen nog geen volwaardige wedde.”

Zijn voornaamste verwezenlijking als schepen was de opstart van de huidige buitenschoolse kinderopvang (BKO). Meer dan twintig jaar geleden was hij ook de initiatiefnemer voor de eerste editie van het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker in Niel. “Ook nu nog help ik elk jaar mee plantjes te verkopen”, zegt Cools. “Verder ben ik bestuurslid van het Davidsfonds en maak ik deel uit van het bestuur van CD&V Niel. Maar qua politiek beperk ik me vooral tot een rol achter de schermen.”