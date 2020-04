Maria Boodschap houdt park gesloten: “Buitenruimte maximaal gebruiken voor onze bewoners” Ben Conaerts

22 april 2020

15u55 0 Niel Het woonzorgcentum Maria Boodschap houdt voortaan zijn park gesloten tussen 8.30 tot 17 uur.

Het park van het WZC Maria Boodschap is een trekpleister voor Nielenaren die graag eens in het groen vertoeven. Maar door de coronamaatregelen ziet het rusthuis zich genoodzaakt de deuren voor het grote publiek dicht te houden. “Op die manier kunnen we de beschikbare buitenruimte maximaal gebruiken voor onze bewoners”, aldus de directie. “Dit geeft ons letterlijk en figuurlijk meer ruimte om onze bewoners op een veilige manier van het zonnetje te laten genieten.”