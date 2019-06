Lezing over vissen en zoogdieren in Rupel Ben Conaerts

14 juni 2019

17u27 0

Op zondag 16 juni kan je aan het clublokaal van de Nielse Rupelsneppen in de Legastraat meer te weten komen over welke dieren er leven in de Rupel. Om 10.30 uur is er een lezing over de terugkeer van vissen en grote zeezoogdieren. Je kan ook het moment meemaken dat de fuiken in de rivier worden opgehaald en de vissen worden geselecteerd, geteld en gemeten. Bovendien kan je van 10 tot 17 uur doorlopend onder begeleiding van de leden in een grote kano tochtjes maken op de rivier. De toegang is gratis.