Lezing over loyaliteit in bibliotheek Ben Conaerts

13 januari 2020

14u55 0 Niel Systeemcoach Sofie Corrigan is op woensdag 15 januari te gast in de intergemeentelijke bibliotheek van Niel. Zij geeft er een lezing over loyaliteit.

“Loyaliteit is de eigenschap die maakt dat we iets of iemand niet zullen achterlaten”, zegt Corrigan. “Maar wat betekent dit concreet in het dagelijkse leven naar onze familie en vrienden? Kan loyaliteit ook ziekmakend zijn? Tijdens de lezing gaan we samen op zoek naar wat ons bindt en wat soms zeer moeilijk los te maken valt.”

De lezing vindt plaats om 19.30 uur in de bibliotheek van Niel. De toegang is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven via deze link.