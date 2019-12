Levenloos lichaam aangetroffen in de Rupel ter hoogte van Niel Sander Bral

04 december 2019

20u02 198 Niel In het Antwerpse Niel is woensdagavond een lichaam opgedoken in de Rupel. Dat werd bevestigd door de lokale politie. Autopsie moet uitsluitsel geven over de identiteit en de doodsoorzaak. Het gaat om een verdacht overlijden.

Het lichaam werd gevonden aan de de Legastraat in de buurt van betonfabriek Coeck in Niel. “We kunnen momenteel enkel bevestigen dat er een levenloos lichaam is aangetroffen in de Rupel”, klinkt het bij de lokale politiezone Rupel. “Het gaat om een verdacht overlijden.”

Bij een verdacht overlijden is er niet per se kwaad opzet in het spel, enkel dat het onderzocht moet worden. Autopsie zal uitsluitsel geven over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak. Ook een ongeluk, natuurlijk overlijden of wanhoopsdaad zijn niet uitgesloten.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.