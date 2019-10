Leerlingen TA Den Biezerd gaan strijd aan tegen zwerfvuil Ben Conaerts

10 oktober 2019

17u16 0 Niel Technisch Atheneum Den Biezerd is samen met de gemeente van start gegaan met een project om Niel zwerfvuilvrij te houden. De leerlingen gingen niet alleen zelf vuil opruimen, ze gaven ook enkele vuilnisbakken een opvallend kleurtje.

Negentig leerlingen van de eerste drie jaren van TA Den Biezerd hebben donderdag de handen uit de mouwen gestoken om Niel wat properder te maken. Gewapend met vuilniszakken en een afvalknijper trokken ze erop uit om al het zwerfvuil in de schoolomgeving op te kuisen. Verder gingen ze zes opvallende, ‘gepimpte’ vuilnisbakken in het straatbeeld plaatsen. De leerlingen hopen daarmee dat mensen sneller geneigd zullen zijn hun zwerfvuil op de juiste plaats te gooien. De vuilnisbakken die het meest gebruikt worden, zullen op termijn vervangen worden door vaste exemplaren.

In plaats van een klimaatbetoging te houden in Brussel, lijkt het me beter dat we zelf onze verantwoordelijkheid nemen en ons eigen gedrag aanpassen. Deze opruimactie is alvast een eerste aanzet Schepen Eddy Soetewey

“Met deze actie willen we zorgen voor een propere omgeving rond de school en langs de routes die de leerlingen nemen”, zegt directrice Tania Van Poyer. “Tegelijkertijd maken we de leerlingen bewust van al het afval dat ze op straat laten rondslingeren.”

Wedstrijd

Schepen van Onderwijs en Milieu Eddy Soetewey (N-VA) kwam de leerlingen een hart onder de riem steken: “In plaats van een klimaatbetoging te houden in Brussel, lijkt het me beter dat we zelf onze verantwoordelijkheid nemen en ons eigen gedrag aanpassen. Deze opruimactie is alvast een eerste aanzet, maar daar mag het niet bij blijven. Daarom organiseren we een wedstrijd waarbij we drie keer dit schooljaar drie prijzen zullen uitreiken. Leerlingen kunnen prijzen winnen met een originele foto bij een van de vuilnisbakken, met een innoverend idee rond milieu of door hun engagement vol te houden.”