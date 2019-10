Leerlingen krijgen 24 weken gratis fruit dankzij Vlaams-Europese subsidie Ben Conaerts

14 oktober 2019

14u51 0 Niel Dankzij een Vlaams-Europese subsidie krijgen de leerlingen van de Nielse basisscholen dit schooljaar liefst 24 weken gratis fruit.

In de Nielse scholen is het ondertussen een vaste gewoonte geworden dat alle leerlingen ‘s vrijdags op school samen een stukje fruit of groente eten. De gemeente ondersteunt dit initiatief financieel door een tegemoetkoming van 1 euro per leerling, goed voor vier weken gratis fruit per leerling. Maar nu kan het project ook rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Hierdoor krijgen zowel GO! De Parel als de Sint-Hubertusschool 20 weken extra gratis fruit.

“Dit is geweldig nieuws”, zegt schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld). “Het is belangrijk dat dat er van jongs af aan gezonde eetgewoontes worden aangeleerd. De scholen hebben daarbij zeker een voorbeeldfunctie. Dankzij de Vlaams-Europese subsidie en de tussenkomst van de gemeente krijgen de leerlingen dit schooljaar in totaal 24 weken gratis fruit. Dat betekent dat de ouders van de dertig weken dat het fruitproject loopt, slechts zes weken moeten betalen aan 0,25 euro per stuk fruit.”