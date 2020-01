Leerlingen De Parel zingen liedjes uit oude doos voor senioren Ben Conaerts

17 januari 2020

De leerlingen van basisschool De Parel hebben een optreden gegeven voor de bewoners van het rust- en verzorgingstehuis Maria Boodschap.

De leerlingen brachten liedjes, dansjes en toneeltjes uit de oude doos ten tonele. De bewoners genoten met volle teugen van het optreden en gaven de kinderen achteraf dan ook een daverend applaus.

Het optreden kaderde in het project ‘Radio Retro Rupel’ van Liesbet Moermans, leerkracht van de Academie Muziek en Woord. “Liesbet heeft in het eerste trimester een workshop gegeven aan de 51 leerlingen van ons zesde leerjaar”, zegt leerkracht Annick Clement van De Parel. “In ‘Radio Retro Rupel’ laat zij de kinderen kennismaken met oude liedjes, dansjes en toneeltjes. Een selectie daarvan werd in een toonmoment gegoten voor de bewoners van Maria Boodschap. Het project loopt door in het volgende trimester, maar dan komen de leerlingen van het vijfde leerjaar aan bod.”