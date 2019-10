Laat je haar knippen voor goed doel: TA Den Biezerd in actie voor Rode Neuzen Dag Ben Conaerts

15 oktober 2019

13u38 0 Niel Technisch Atheneum Den Biezerd steekt opnieuw een tandje bij voor Rode Neuzen Dag, de jaarlijkse goeddoelactie van Het Laatste Nieuws, VTM, Qmusic en Belfius.

De school verkoopt brownies en vergeet-mij-nietjes, en op woensdag 16 en donderdag 17 oktober zal de opbrengst van het kappersschooltje integraal bestemd zijn voor Rode Neuzen Dag. Op vrijdag 29 november staat er ook nog een groot eetfestijn gepland.

De Rode Neuzen Dag, die de voorbije jaren inzette op hulp aan jongeren met mentale problemen, wil dit jaar álle jongeren meer veerkracht geven. Bedoeling is om van zoveel mogelijk scholen Rode Neuzen Scholen te maken: scholen die zich engageren om de weerbaarheid bij hun leerlingen te versterken.

Scholentour

Maandagmiddagochtend kwam het team van de Rode Neuzen Dag Scholentour de leerlingen van TA Den Biezerd nog een extra duwtje in de rug geven. Eén lesuur lang kwamen ze de jongens en meisjes aan de hand van filmpjes en live getuigenissen informeren over het belang van universele preventie. “We willen deze generatie laten weten waar Rode Neuzen Dag voor staat en waarom het zo belangrijk is om deze thematiek met een breed publiek te delen”, klinkt het.