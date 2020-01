Kritiek van milieuraad haalt niks uit: Scouts Hellegat verbranden opnieuw kerstbomen Ben Conaerts

15 januari 2020

17u03 0 Niel Scouts Hellegat organiseren op zaterdag 18 januari hun jaarlijkse kerstboomverbranding. Het evenement, dat wordt ingericht met de steun van de gemeente, is al jarenlang een vaste waarde in Niel. Maar bij de Nielse klimaat- en milieuraad weerklinkt ook kritiek.

De kerstboomverbranding van de Scouts Hellegat zorgt ieder jaar voor heel wat warmte en gezelligheid. Maar de Nielse klimaat- en milieuraad vreest dat de verbranding van al die bomen heel schadelijk is voor het milieu. “Er komen heel veel CO2 en fijn stof vrij”, zegt ondervoorzitter Carl Boeckx. “In de buurgemeenten is men daarom met alle kerstboomverbrandingen gestopt. Het is een stuk milieuvriendelijker om je kerstboom gewoon naar het containerpark te brengen. Of nog beter: als het een boom met een kluitje betreft, kan je hem een jaartje laten adopteren. Zo haalt die verder CO2 uit de lucht en hoef je geen nieuwe te kopen.”

De kritiek op de kerstboomverbranding is niet nieuw. Maar zeker is dat het evenement dit jaar nog gewoon zal doorgaan. “We verzamelen zaterdag om 19 uur aan onze scoutslokalen in Hellegat voor een korte fakkeltocht, waar iedereen gratis aan kan deelnemen”, luidt het bij de Scouts Hellegat. “Om 20 uur zal burgemeester Tom De Vries (Open Vld) het vuur plechtig aansteken en kan de kerstboomverbranding effectief beginnen. Naast het grote vuur voorzien we live muziek, een uitgebreid aanbod aan jenevers en verschillende versnaperingen.”