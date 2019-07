Kopzorgen over jaarrekening 2018 in Niel: “Hogere overheid knijpt ons financieel dood” Ben Conaerts

03 juli 2019

15u33 0 Niel De jaarrekening van 2018 heeft tot een pittige discussie geleid in de gemeenteraad. Volgens oppositiepartijen Sp.a-Groen en CD&V zit Niel met een groot financieel probleem. “De cijfers geven een vertekend beeld”, sust schepen van Financiën Bart Van der Velde (Open Vld).

Een oplopende schuldenlast, dalende inkomsten uit de personenbelasting en een negatieve autofinancieringsmarge, het cijfer dat de terugbetalingscapaciteit van de schulden weergeeft: de jaarrekening van 2018 oogt al bij al niet zo fraai. Oppositiepartijen sp.a-Groen en CD&V maken zich dan ook ernstige zorgen over de financiële toestand van de gemeente.

+85% in 4 jaar

“De schuldenlast is in vier jaar tijd met 85 procent gestegen”, zegt Tom Bridts (CD&V). “We hebben dat altijd kunnen opvangen met de aangroei van onze bevolking en de stijging van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Maar we moeten vaststellen dat die inkomsten structureel te hoog werden ingeschat. Nu spat de zeepbel uit elkaar.”

Het gat lijkt op papier alleszins groter dan het werkelijk is Schepen Bart Van der Velde

“Onze gemeente wordt geconfronteerd met een financieel gat van 800.000 tot 1,3 miljoen euro”, zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen). “Onze vele waarschuwingen, die jarenlang door de meerderheid werden weggewuifd, blijken nu dus terecht. Om dit gat dicht te fietsen, zullen er ongetwijfeld een pak investeringen geschrapt moeten worden.”

Schepen van Financiën Bart Van der Velde (Open Vld) geeft toe dat er enkele problemen zijn. “We hebben een aantal eenmalige uitgaven moeten doen”, legt hij uit. “Bovendien hebben we de tegenslag gehad dat het RUP Kapittel (voor bijkomende ontwikkelingen aan het wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen, red.) vertraging heeft opgelopen. Maar het grootste probleem is dat de hogere overheid haar financiële verplichtingen niet is nagekomen en de gemeente op die manier financieel doodknijpt. We zitten met een daling van inkomsten uit de personenbelasting, terwijl ons inwonersaantal alsmaar stijgt. Dat klopt niet. Als we de FOD Financiën om uitleg vragen, krijgen we te horen dat het te maken heeft met de tax shift en een vertraagd inkohieringsritme. Het gat lijkt op papier alleszins groter dan het werkelijk is.”

Van der Velde beseft wel dat hij voor een grote uitdaging staat. “We zullen ruimte moeten maken voor nieuw beleid. Maar we zullen sowieso niet raken aan onze investeringen. Die zijn nodig om van Niel een moderne gemeente te maken. We gaan wel kijken hoe we onze gemeente kosteneffciënter kunnen maken. Ik sta daarbij open voor suggesties vanuit de oppositie.”