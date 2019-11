Koor Cantecleer geeft gesmaakt concert in Rotonde Ben Conaerts

18 november 2019

14u15 0

Het gemengd koor Cantecleer heeft zondag heel wat harten veroverd met haar aperitiefconcert. Het Nielse koor bracht voor een goed gevulde Rotonde een programma rond Nederlandstalige liedjes. Klassiekers als ‘Laat ons een bloem’, ‘Het land van Maas en Waal’ en ‘De brug van Willebroek’ passeerden de revue.

Cantecleer is een vierstemming koor dat verschillende genres, zoals musical, gospel en kleinkunst brengt. Het koor is nog altijd op zoek naar tenoren, bassen, alten en sopranen om de rangen te komen versterken. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen via cantecleer.niel@gmail.com of telefonisch op 0476 78 30 31. Meer info is ook te vinden op de website www.cantecleer.be.