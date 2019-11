Koor Cantecleer geeft aperitiefconcert Ben Conaerts

14 november 2019

Het koor Cantecleer geeft op zondag 17 november een aperitiefconcert in de Rotonde in de Ridder Berthoutlaan. Het koor brengt onder de noemer ‘Liedjes van bij’ enkel Nederlandstalige liedjes, maar wel in uiteenlopende genres: van kleinkunst tot hedendaagse nummers. Het koor wordt voor de gelegenheid bijgestaan door een fluit- en accordeonduo.

Het optreden vindt plaats van 11 tot 13 uur. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa en zijn te bestellen via cantecleer.niel@gmail.com of tel. 0476 78 30 31.