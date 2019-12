Kinderen leven zich uit op springkastelen in sporthal Ben Conaerts

26 december 2019

14u13 0 Niel De gemeentelijke sporthal is deze kerstvakantie weer omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin. Kinderen tot 14 jaar kunnen er gaan ravotten op vijftien springkastelen.

De sporthal staat dezer dagen in het teken van springplezier. De hal wordt momenteel ingepalmd door vijftien springkastelen. Er is voor elk wat wils, gaande van een grote boot over een hindernissenparcours tot een surfplank. Weer of geen weer: jong en minder jong kan er zich volledig gaan uitleven.

De organisatie van de binnenspeeltuin is in handen van de gemeente en de uitbaters van de cafetaria van de sporthal. “Het concept is hetzelfde als vorig jaar, al proberen we altijd wel om iets extra’s te voorzien”, zegt Filip Backeljau van de cafetaria. “Maar dat de binnenspeeltuin aanslaat, is intussen al wel duidelijk. We mogen hier dagelijks ongeveer 200 kinderen verwelkomen. De ouders kunnen vanop het binnenterras hun kroost steeds in de gaten houden.”

De binnenspeeltuin is nog open op 27, 28, 29 en 30 december en op 2 ja-nuari, telkens van 13 tot 18 uur. Je betaalt 5 euro voor een namiddag speelplezier.