Kim (40) beloont helden van corona met toepasselijk T-shirt Ben Conaerts

09 april 2020

18u05 4 Niel De Nielse Kim Marivoet (40) verloot om de negentien dagen twee T-shirts met daarop het opschrift ‘#held’. Daarmee wil ze de mensen die zich in deze coronatijden positief laten opmerken in de bloemetjes zetten.

Normaal gezien had Kim Marivoet in maart haar webwinkel ‘JustNief’ moeten lanceren. Daarmee wil ze T-shirts en gadgets verkopen die zijn bedrukt met uitdrukkingen in het Antwerps dialect. Maar door de uitbraak van het coronavirus stelde ze de opening uit. “Het voelde nogal ongepast om in deze tijden aan marketing te gaan doen. Maar ik wilde wel mijn steentje bijdragen om onze coronahelden in de schijnwerpers te zetten. Daarom verloot ik elke negentien dagen – een verwijzing naar Covid-19 – twee T-shirts met daarop het opschrift ‘#held’. Iedereen kan mensen nomineren via de Facebookpagina van ‘JustNief’.”

De eerste twee T-shirts werden op 2 april weggeschonken, aan een dame die in een supermarkt werkt en aan een dame die in de zorgsector actief is. De volgende twee T-shirts zullen worden weggegeven op dinsdag 21 april. De nominaties stromen momenteel volop binnen. “Het is mooi om te zien dat de actie zoveel losmaakt”, zegt Kim. “Ik zie vooral nominaties binnenkomen van mensen uit de zorgsector en mensen die mondmaskers maken. Al zijn er ook mensen die hun partner nomineren, omdat hij of zij het al zolang met hen uithoudt. Voor mij komen ze allemaal in aanmerking. De twee mooiste of meest pakkende nominaties zullen er worden uitgepikt als winnaar.”

Alle info is te vinden op de Facebookpagina van ‘JustNief’.