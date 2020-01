Kerstboomverbranding lokt recordopkomst, maar toekomst oogt onzeker: “Afwachten wat politiek beslist” Ben Conaerts

19 januari 2020

14u31 0 Niel De kerstboomverbranding van Scouts Hellegat kende een recordopkomst. Meer dan 1.000 mensen kwamen zaterdagavond naar de scoutsterreinen op Hellegat afgezakt om zich gezellig aan het vuur op te warmen. Desondanks worden er vanuit milieustandpunt alsmaar meer vragen gesteld en is de toekomst van het evenement onzeker.

Wie er zaterdagavond bij was, kan het moeilijk ontkennen: de kerstboomverbranding van de Scouts Hellegat was opnieuw een absolute voltreffer. Mede dankzij het droge weer kwamen meer dan 1.000 mensen naar de scoutsterreinen afgezakt. Ze konden er deelnemen aan een fakkeltocht, zich opwarmen aan het vuur en genieten van een hapje, een drankje en een streepje live muziek. “Onze kerstboomverbranding is de enige in de hele Rupelstreek en is echt een stuk folklore geworden”, zegt Joos Vermost, voorzitter van de Oud-Scouts Hellegat. “Ieder jaar slagen we erin om een heleboel mensen samen te brengen, zowel mensen van binnen als buiten Niel. Maar de opkomst van deze editie was ongezien.”

Fijn stof

Nochtans worden vanuit milieustandpunt de kerstboomverbrandingen alsmaar meer in vraag gesteld. Gezien bij de verbranding van de bomen heel wat fijn stof vrijkomt, zijn de verbrandingen niet zo heel ecologisch. Het is een kritiek die de Scouts Hellegat niet vreemd is, maar Vermost wil er niet uitgebreid op ingaan. “We hebben wel wat opmerkingen gekregen vanuit de Nielse milieuraad en zullen in maart samenzitten voor een overleg. Ik wil dat overleg afwachten om mijn standpunten kenbaar te maken. Momenteel zijn we niet zeker of de verbranding volgend jaar kan doorgaan. Maar je kan jezelf de vraag stellen of deze ene kerstboomverbranding op milieuvlak zoveel uitmaakt.”

“Amper één zak restafval”

Het is niet dat de Scouts Hellegat niet met milieu bezig zijn, integendeel. “Het is al ettelijke jaren dat we op onze kerstboomverbranding met herbruikbare bekers werken in plaats van wegwerpbekers”, merkt Vermost op. “Het restafval van onze verbranding zaterdagavond past letterlijk in één zak. We verwijderen ook eerst al het plastic van de kerstbomen voor we ze in het vuur leggen. Bovendien houden we met de scouts één keer per jaar een opruimactie in de gemeente. Het zou jammer zijn om een evenement dat zoveel mensen verbindt en zoveel mensen met de scouts laat kennismaken te gaan verbieden. Maar we moeten afwachten wat de politiek beslist. Als het niet meer mag, zullen we zeker met een alternatief komen.”