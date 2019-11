Kerk in de steigers voor dakwerken Ben Conaerts

22 november 2019

De Onze-Lieve-Vrouwe-Geboorte-kerk staat momenteel in de steigers. De loodslabben op de nokranden van de kerktoren waren losgekomen tijdens de voorjaarsstorm in maart. Deze loodslabben worden nu verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. De werken zullen normaal gezien nog tot het midden van december in beslag nemen.