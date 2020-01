Kaalslag in Anne Frankstraat: honderdtal bomen zonder vergunning gerooid Ben Conaerts

16u56 0 Niel Een honderdtal bomen in de Anne Frankstraat werd de afgelopen dagen zonder vergunning gerooid. Een heel aantal buurtbewoners is gefrustreerd over de kaalslag en wijst met de vinger naar het gemeentebestuur. “Hoe geloofwaardig zijn de beloftes om bomen bij te planten als er ondertussen zoveel worden gekapt?” klinkt het. Schepen van Openbaar Groen Tom Caluwaerts (N-VA) wijt het euvel aan een foutieve communicatie tussen de aannemer en de groendienst.

Wie dezer dagen in de Anne Frankstraat passeert, heeft het ongetwijfeld al gezien: ongeveer honderd bomen werden er de voorbije dagen gerooid. Verschillende buurtbewoners betreuren de kaalslag en nemen het de gemeentelijke kwalijk. Dat de bomenkap bovendien zonder vergunning is gebeurd, maakt het alleen maar frustrerender. “Dit is een schande”, klinkt het. “Hoe geloofwaardig zijn de beloftes van de gemeente om bomen bij te planten als ondertussen zonder vergunning zoveel bomen worden gekapt? Grote volwaardige loofbomen zijn er gerooid in plaats van gesnoeid. Je vraagt je af: wat wordt het volgende bos dat zal verdwijnen?”

“Misverstand”

Schepen van Openbaar Groen Tom Caluwaerts (N-VA) zit zeer verveeld met de zaak. “Er is een misverstand ontstaan tussen onze groendienst en de aannemer, waardoor die laatste veel ingrijpender tewerk is gegaan dan voorzien. De bedoeling was om hier slechts de bomen te snoeien die het dichtstbij de woningen stonden, zodat het gebladerte de zonnepanelen van de buurtbewoners minder zou hinderen. De rest van de bomen zou behouden blijven, als een natuurlijke afscherming. Maar ergens heeft er dus een foutieve communicatie plaatsgevonden die tot deze situatie heeft geleid. Fouten maken is menselijk, maar dit is een zéér spijtig verhaal.”

Bomencharter

Caluwaerts begrijpt dat het vertrouwen van de buurtbewoners is geschaad. “Ik wil hiervoor gerust de verantwoordelijkheid nemen. Maar ik kan als schepen zelf moeilijk bij alle werken gaan staan om te controleren of alles correct gebeurt. Eind februari zullen er op dit terrein opnieuw bomen worden aangeplant, meer dan er al waren. Intussen zijn we volop op zoek naar nog andere plaatsen waar we bomen kunnen zetten. Het is nog steeds onze bedoeling om extra bomen bij te planten. Daarom hebben we ook het Bomencharter ondertekend. Meer dan één derde van de gemeenteoppervlakte is groen en dat willen we zoveel mogelijk beschermen.”