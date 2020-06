Julie (21) start met eigen bakkerij op Heideplaats: “Dit is wat ik altijd al wou doen” Ben Conaerts

08 juni 2020

17u21 0 Niel Bakkerij Venus op de Heideplaats heeft na enkele maanden van sluiting heropend. Aan het roer staat voortaan de 21-jarige Julie Verhaegen uit Hemiksem. “Het is altijd al mijn droom geweest om een eigen bakkerij te hebben.”

Trouwe klanten van bakkerij Venus op de Heideplaats kunnen opgelucht ademhalen. Na een sluiting van meer dan een half jaar heeft de zaak maandag opnieuw de deuren geopend. Met de 21-jarige Julie Verhaegen staat er bovendien een nieuwe zaakvoerster aan het roer. Al zal zij voor sommige klanten hoogstwaarschijnlijk een vertrouwd gezicht zijn.

“Ik heb vier jaar in de bakkerij gewerkt”, vertelt Julie. “Tot de vorige uitbater in oktober vorig jaar wegens een faillissement de deuren moest sluiten. Maar ik heb hier altijd heel graag gewerkt en de zaak was nog helemaal in orde. Daarom kwam ik op het idee om de bakkerij over te nemen. Voor mij is het een droom die werkelijkheid is geworden. Mijn grootvader was bakker in Wilrijk en sinds mijn jeugdjaren heb ik altijd in zijn voetsporen willen treden.”

Dat ze nu uitgerekend in coronatijden de bakkerij – die de naam ‘Venus J’ heeft gekregen – moest heropenen, heeft de zaken er niet eenvoudiger op gemaakt. “De crisis heeft de voorbereidingen wel wat in de war gestuurd, maar ik heb me er doorheen geknokt. Het doet heel veel deugd om weer te kunnen bakken en in actie te kunnen schieten.”

Bakkerij Venus J is open van maandag tot woensdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 7 tot 16 uur. Donderdag en vrijdag is ze gesloten.