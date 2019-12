Judoschool organiseert fandag met Europees kampioen Matthias Casse Ben Conaerts

19 december 2019

11u35 0 Niel Judotips krijgen van Europees kampioen Matthias Casse: het is wellicht de stiekeme droom van iedere beginnende judoka. Maar die zou binnenkort weleens werkelijkheid kunnen worden. Judoschool Fudji Yama nodigt op zondag 22 december ’s lands grootste judotopper uit voor een fandag met een masterclasstraining.

“Met de Olympische Spelen van volgend jaar in het vooruitzicht willen we de judosport extra in de aandacht zetten, in het bijzonder Matthias Casse”, zegt Stijn Cools van judoschool Fudji Yama. “De Hemiksemnaar, al jarenlang aangesloten bij onze judoschool, werd dit jaar Europees kampioen en vicewereldkampioen en behaalde vorig week nog een gouden medaille op de World Masters in China. Geen beter moment dus om een fandag te organiseren en judofans uit de hele regio de kans te geven om met Matthias kennis te maken en te tonen dat ze voor hem supporteren.”

De fandag vindt plaats vanaf 13 uur in de gemeentelijke sporthal van Niel. Leuk extraatje: Casse zal ook een aantal judotips verklappen en enkele trainingen geven. Van 14 tot 15.30 uur traint hij de leeftijdscategorie van 7 tot 15 jaar, van 16.30 tot 18 uur kan iedereen ouder dan 15 jaar een training bijwonen. Tussendoor geeft de Europees kampioen een signeersessie en kan je het speciale judobier van de judoschool proeven. De toegang is gratis, maar wie wil deelnemen aan de trainingen, betaalt 5 euro.

Alle info is te vinden op de website www.judoboom.be.