Jos Mees (89), ombudsman voor Jan en alleman: “De naastenliefde kan alles oplossen”

24 mei 2019

17u17 0 Niel Hoezo pensioen? Verzekeringsmakelaar Jos Mees rondt in september de kaap van 90, maar blijft met zijn vijf jaar jongere broer Mon en diens zoon hun kantoor in Antwerpen runnen. Mees heeft ook een decennialange politieke carrière gehad, in zijn geboortedorp Niel én de stad. De oplossing voor alle problemen? “De naastenliefde.”

Positief, actief, optimistisch. Vader van vijf kinderen. Ombudsman voor Jan en alleman én befaamd om zijn Dag van de Vriendschap, die in de hoogdagen tot 10.000 mensen naar Antwerpen bracht. Jos Mees heeft zich altijd door christelijke waarden laten inspireren, maar noemt zichzelf evengoed een liberaal en een socialist. “Op straat spreek ik iedereen aan. Als ik een groepje jongeren zie in de Abdijstraat op het Kiel, dan roep ik: ‘Hey, de mannen’. En als ze verbaasd terugkijken. “Jullie zijn de toekomst van ons volk.” Meestal volgt dan een fijn gesprek en is iedereen content.”

Vorig jaar kwam hij voor CD&V in de districtsraad van Antwerpen nog op als co-lijstduwer. Nu neemt hij meer afstand, maar is hij ook bezorgd over de steeds hardere, sloganeske taal van de campagne. “Het algemeen belang moet boven partijbelangen staan. Eigenlijk zou iemand die aan politiek doet, daar niet voor mogen worden betaald. Ik denk dat zondag meer mensen hun verstand gaan gebruiken dan je misschien zou denken.”

Intussen heeft Jos Mees als zelfstandig ondernemer de pensioengerechtigde leeftijd met 25 jaar overschreden. “Ik vind het normaal dat we langer moeten werken. Toen het pensioen er destijds doorkwam, werden mannen gemiddeld 57 jaar. Nu 77. Al moeten we er wel voor zorgen dat het werk werkbaar blijft.”

