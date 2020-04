Jeugdhuis Jokot doet dienst als naaiatelier voor beschermkleding Ben Conaerts

28 april 2020

18u50 0 Niel Het jeugdhuis Jokot doet dezer dagen dienst als naaiatelier. Onder leiding van Greta Vrancken en Daisy De Laet zijn er dagelijks een vijftal vrijwilligers aan de slag om schorten te maken voor de zorgsector.

Normaal gezien is het Jokot een trekpleister voor de plaatselijke jeugd, maar in coronatijden vervult het een heel andere functie. Onder leiding van Greta Vrancken en Daisy De Laet is het jeugd-huis omgevormd tot naaiatelier en worden er al een tiental dagen schorten gefabriceerd. “We werken hier van 9 tot 17 uur”, zegt Greta. “In één schort kruipt wel wat werk. Eens we het stof binnen hebben gekregen, moeten we het verknippen, er een elastiek insteken en er een velcrotape opzetten. Intussen hebben we al zo’n 80 schorten gemaakt. Het spijtige is dat zo’n schort achteraf maar een paar keer herbruikbaar is.”

In het weekend sluit het atelier zijn deuren, maar voor Greta houdt het werk dan zeker niet op. Haar zaterdagen en zondagen wijdt ze aan het maken van mondmaskers. “Mijn man en ik hebben een zaak voor woondecoratie in Schelle”, legt ze uit. “Het werk daar ligt nu stil, dus gebruik ik ons atelier om maskers te maken. Daar ben ik van ’s morgens tot ’s avonds bezig. Ik heb al zo’n 650 exemplaren gratis kunnen wegschenken. Ik heb mezelf in deze coronatijden nog zeker niet verveeld, integendeel.” (lacht)

Wie vrijwillig een handje wil komen toesteken in het Nielse naaiatelier, kan dat telefonisch laten weten aan Greta op tel. 0477 29 33 19. Het enige wat je moet meebrengen, is een naaimachine. Al het andere materiaal, zoals stof, machines en de nodige mondmaskers, is aanwezig.