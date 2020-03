Jarige Scouts Hellegat zien feestjaar deels in het water vallen Ben Conaerts

20 maart 2020

13u56 0 Niel Wat voor de Scouts Hellegat een feestjaar moest worden ter ere van hun 75ste verjaardag, dreigt door de coronacrisis grotendeels in het water te vallen. De jeugdbeweging ziet zich genoodzaakt om haar geplande activiteiten af te gelasten.

De Scouts Hellegat hadden voor de komende weken een uitgebreid programma uitgewerkt om hun 75ste verjaardag te vieren. Op het programma stonden onder meer een quiz, een fuif en een feestweekend. Maar door de coronamaatregelen van de federale overheid hebben de Scouts beslist al die evenementen af te gelasten. Uitstel is evenwel geen afstel. “Van zodra we met de leiding, Oud-Scouts en vzw hebben samengezeten om alles opnieuw te plannen zullen we alle nieuwe data en plannen communiceren. Voor de inschrijvingen en tickets gaan we op korte termijn alles terugbetalen.”

Het jubileumboek dat de Scouts hebben uitgebracht ter ere van hun 75ste verjaardag, blijft wel gewoon te koop. Het boek wordt gedrukt op 200 exemplaren en kost 37,75 euro. De opbrengst zal gebruikt worden voor de afbetaling van de nieuwe daken van de scoutslokalen. Wie een exemplaar van het boek wil bestellen, kan dat doen via jan.detroetsel1@telenet.be.