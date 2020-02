Jarige Scouts Hellegat brengen jubileumboek uit Ben Conaerts

24 februari 2020

12u30 0 Niel De Scouts Hellegat brengen ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan een jubileumboek uit. Daarin staat de geschiedenis van 1944 – het ontstaansjaar van de scoutsafdeling – tot 1984 neergeschreven.

De 37ste Don Bosco Scoutsgroep Hellegat-Noeveren is volop bezig aan zijn 75ste scoutsjaar. In de loop van dit jaar organiseren de scouts verschillende activiteiten om hun jubileum te vieren. In dat kader verschijnt nu een boek over de geschiedenis van de scouts in de periode van 1944 tot 1984. “We zijn in 2017 met enkele oud-scouts en oud-leiders in de archieven gedoken en op bezoek gegaan bij enkele leden van het eerste uur”, zegt Jan De Troetsel van het redactieteam. “We zijn erin geslaagd een boek te maken dat bestaat uit 256 pagina’s en 660 foto’s. Ongeveer 620 verschillende namen komen in het boek voor, hetzij in het onderschrift van de foto’s, hetzij in de tekst.”

Het boek wordt tegen eind maart gedrukt op 200 exemplaren en kost 37,75 euro. De opbrengst zal gebruikt worden voor de afbetaling van de nieuwe daken van de scoutslokalen. Wie een exemplaar van het boek wil bestellen, kan dat doen via jan.detroetsel1@telenet.be.