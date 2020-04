Jaarlijkse kermis in Stationsstraat nu al geannuleerd: “Gezondheid primeert” Ben Conaerts

08 april 2020

12u08 0 Niel De organisatoren van de jaarlijkse Stationsstraatkermis hebben nu al beslist hun negende editie af te gelasten. Normaal zou de kermis plaatsvinden op 5, 6 en 7 juni, maar dat gaat dus niet door.

“We nemen deze beslissing met pijn in het hart”, zegt Guido Van der Velde van het organiserende comité. “We waren al volop bezig met de voorbereidingen en hadden zelfs al inschrijvingen voor de rommelmarkt. Maar in de gegeven omstandigheden kunnen we de kermis niet laten doorgaan. De gezondheid gaat boven alles. De kermis verplaatsen naar een latere datum, is voor de foorkramers onmogelijk. We sparen nu alles op voor volgend jaar, zodat we er dan een spetterende driedaagse van kunnen maken.”