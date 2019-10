Inwoners in de bres voor oude wilg die weg moet voor fietspad: “Boom kan makkelijk nog 20 jaar verder” Ben Conaerts

01 oktober 2019

13u41 0 Niel De gemeente wil een oude schietwilg aan voetweg nummer 27 rooien, maar dat wekt wrevel bij een aantal Nielenaren. Zij menen dat de kap vermeden kan worden, aangezien de boom geen tekenen van ziekte vertoont.

De schietwilg aan voetweg nummer 27 moet worden gerooid voor de komst van een nieuw fietspad. De druk van de wortels veroorzaakt schade aan het wegdek en daardoor komen de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid en het rijcomfort van de weggebruikers in het gedrang. Een aantal Nielenaren vindt het echter jammer dat de wilg moet verdwijnen. “De boom heeft geen tekenen van ziekte en kan makkelijk nog twintig jaar verder”, zegt Carl Boeckx. “De boom is bovendien een stofremmer langs de bedrijfssite van Coeck en een goede schaduwplek voor de vele passanten tijdens hittegolven. Vele mensen vinden het zeer erg dat de boom gekapt wordt. In plaats van te kappen, lijkt het me een goed idee om het wegdek te ontharden om de boom net betere groeikansen te geven. Over de wortels kan desnoods een lage brug worden voorzien.”

Niet over één nacht ijs

Volgens schepen van Milieu Eddy Soetewey (N-VA) is men niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben alle mogelijke opties bekeken alvorens een beslissing te nemen. We hebben onderzocht of het mogelijk was de boom te laten staan en de wortels een stuk af te snijden, of we de weg konden ontharden en of we roosters of een fietsbrug konden aanleggen. Maar al die opties bieden geen voordelen ten opzichte van het rooien van de boom. Het is zelfs zo dat de alternatieven steeds minder duurzaam en duurder zijn, de toegankelijkheid belemmeren, of zelfs gewoon gevaarlijk blijken. Wij trachten steeds waardevolle bomen te behouden, maar verkeersveiligheid en toegankelijkheid komen op de eerste plaats, zeker wanneer het gaat over fietsers en voetgangers.”