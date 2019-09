Infovergadering over buitenruimte Nielderhoff Ben Conaerts

24 september 2019

De gemeente organiseert op donderdag 26 september een infovergadering over de inrichting van de buitenruimte in het binnengebied Nielderhoff. “Nadat eerder dit jaar het masterplan Nielderhoff werd voorgesteld aan onze inwoners, is nu de inrichting van de buitenruimte aan de beurt”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Daarbij bedoelen we de wegenis- en de groenaanleg, met onder meer de tuin van de bibliotheek en het Spaans Toreken. De landschapsarchitect zal de volledige groenaanleg met verbindingswegen komen toelichten. Nadien kunnen we in groep nader ingaan op de plannen.”

De infovergadering vindt plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis. Wie erbij wil zijn, kan zich vooraf inschrijven via de website www.niel.be.