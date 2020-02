Incubator Darwin blaast vijf kaarsjes uit: “Innovatie en out-of-the-box denken staan hier centraal” Ben Conaerts

12 februari 2020

17u49 0 Niel De incubator Darwin op het wetenschapspark mocht woensdag tijdens de Darwin Day, de geboortedag van bioloog Charles Darwin, vijf kaarsjes uitblazen. Op zijn vijfde verjaardag kan de incubator een mooi rapport voorleggen: h et gebouw telt intussen zestien bedrijven die samen bijna 150 mensen tewerk stellen. “Rustgevende natuur en baanbrekend ondernemerschap gaan hier hand in hand.”

In 2015 opende incubator Darwin, een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en Universiteit Antwerpen, de deuren. Het opzet was om in het gebouw aan het wetenschapspark in de Galileilaan jonge, dynamische en innovatieve bedrijven samen te brengen. Missie geslaagd, vindt Jade Verrept, clustermanager op het wetenschapspark en coördinator van incubator Darwin.

Out-of-the-box

“De voorbije jaren zijn voor ons heel leerrijk geweest”, zegt Verrept. “Samen met de ondernemers die zich hier gevestigd hebben, zijn we erin geslaagd een plek te maken waar mensen echt graag werken. Ze vinden hier niet alleen de juiste infrastructuur en ondersteuning, er hangt ook een unieke, fijne sfeer. Het gebouw telt vandaag zestien bedrijven die samen bijna 150 mensen tewerk stellen. Innovatie en out-of-the-box denken staan centraal: tachtig procent van de bedrijven werken aan nieuwe technologie, therapie of service.”

Huidverzorgingsproducten

Een van deze bedrijven is YUN Probiotherapy, dat huidverzorgingsproducten ontwikkelt op basis van goede, levende bacteriën die de huidflora herstellen. “We zijn in Darwin vrij klein gestart, maar intussen uitgegroeid tot één van de grotere bedrijven in het gebouw”, zegt oprichter Tom Verlinden. “De POM is voor ons een partner met wie we onze groei afstemmen. Zij focussen op beton, wij op de ontwikkeling van onze producten en dat werkt goed.”

Taarten

Centraal in de foyer van het open, lichte gebouw hangt een opschrift van Darwin: ‘In de geschiedenis van mensen en dieren krijgen diegenen de overhand die hebben geleerd het meest effectief samen te werken’. “Dat vat eigenlijk uitstekend samen waar we als incubator voor staan”, zegt Jade Verrept. Niet toevallig dus dat de incubator op Darwin Day, de geboortedag van Charles Darwin, de taarten liet aanrukken en zijn klanten uitnodigde om samen de vijf kaarsjes uit te blazen.

Rustgevende natuur

De toekomst ziet er ook erg veelbelovend uit. De komende jaren zal de beschikbare vloeroppervlakte in het park nog worden verdubbeld om nog meer bedrijven aan te trekken. “De locatie in Niel is daarvoor ideaal gebleken”, stelt Luc Broos, algemeen directeur van POM Antwerpen. “We zitten centraal tussen Antwerpen en Brussel, nabij Zaventem, maar toch in het groen. Rustgevende natuur en baanbrekend ondernemerschap gaan hier hand in hand. Dat willen we zeker behouden.”