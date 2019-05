Igean sust buurtbewoners: “Geen gezondheidsrisico’s bij afbraak loods met asbestplaten” Ben Conaerts

28 mei 2019

17u49 0 Niel Vorige week is in opdracht van de gemeente Niel en Igean van start gegaan met de afbraak van de oude loods in de Landbouwstraat 55. Omdat het dak van de loods bestaat uit asbest golfplaten, is er bij een aantal omwonenden enige ongerustheid ontstaan. Bij Igean wordt echter benadrukt dat er geen enkel gezondheidsrisico bestaat.

“Na inspectie van het dak is gebleken dat de golfplaten niet verweerd zijn”, zegt Bieke Van Baelen van Igean. “Dat betekent dat ze geen risico vormen voor de volksgezondheid en eenvoudig in hun geheel verwijderd kunnen worden. Indien bij de verwijdering toch platen zouden breken, zal de aannemer de stukken fixeren om te voorkomen dat asbestdeeltjes verspreid worden. De asbestverwijdering gebeurt volgens de wettelijke bepalingen. In de praktijk zal de aannemer de golfplaten langs de binnenzijde losmaken en ze vervolgens omzichtig in de container plaatsen. Tijdens de asbestverwijdering zal de aannemer de werf afsluiten om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Intussen hebben we ook luchtmetingen op en rond de werf laten uitvoeren om de concentratie van schadelijke vezels in de lucht te bepalen. Na analyse in een bevoegd labo bleken de resultaten te voldoen aan de wettelijke norm van maximum 0,01 vezel per milliliter.”

Volgende week staan er in de Frans Cretenlaan 50 in Schelle soortgelijke afbraakwerken op het programma. “Ook daar zullen we samen met de gemeente en de aannemer dezelfde aanpak hanteren”, klinkt het bij Igean. “Veiligheid is en blijft onze absolute prioriteit.”