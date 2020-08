Horecazaken sluiten tijdelijk de deuren: “Massa annulaties sinds maatregelen verstrengd zijn” Ben Conaerts

03 augustus 2020

13u39 0 Niel Verschillende horecazaken hebben sinds de verstrenging van de coronamaatregelen in de provincie beslist om de deuren tijdelijk helemaal te sluiten. Dat is onder meer het geval voor Lientje’s Bistro in Niel en Panda Wok in Aartselaar. “Er w ordt massaal geannuleerd”, klinkt het. Wanneer de zaken zullen heropenen, is nog niet bekend.

“Door de vele annuleringen en de nieuwe beperkingen zijn de kosten hoger zijn dan de inkomsten”, zegt Roel Selderslaghs van Lientje’s Bistro. “We hebben geprobeerd om opnieuw op te bouwen na de verplichte sluitingsperiode. Dat was ons goed aan het lukken, met investeringen in nieuwe stoelen en een uitgebreid terras. Maar nu worden tafels volop geannuleerd, mogen gezelschappen maar met vier aan een tafel zitten en worden mensen ontraden om op restaurant te gaan. We moeten onszelf beschermen tegen de hoge personeelskost en kiezen daarom opnieuw om tijdelijk te sluiten. We hopen snel onze klanten opnieuw te mogen ontvangen.”