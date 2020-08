Hondenweide ruimt plaats voor nieuwe stationsparking Ben Conaerts

25 augustus 2020

17u03 0 Niel De hondenweide aan het station in de Stationsstraat ruimt momenteel plaats voor een nieuwe parking. Spoorwegbeheerder Infrabel voorziet er tien extra parkeerplaatsen.

Infrabel wil het aantal parkeerplaatsen aan het Nielse station uitbreiden. Daarom wordt momenteel op de hondenweide – een terrein waar Infrabel zelf eigenaar van is – een parkeerplaats aangelegd met tien extra plaatsen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken voor het einde van deze maand afgerond. Het gemeentebestuur gaat intussen op zoek naar een plaats voor een nieuwe hondenweide, waarschijnlijk in de buurt van de gemeentelijke sporthal.

Tijdens de werken is de Stationsstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De omleiding is voorzien van en naar het station via de Jozef Wauterslaan. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren via het bestaande voetpad aan de overzijde van de werfzone.

Oppositieraadslid Chris Ceuppens (Sp.a-Groen) vindt de ligging van de nieuwe parking wel ongunstig. “Er ontstaat een levensgevaarlijke situatie voor onze kinderen die daar dagelijks naar school zullen fietsen, voorbij een parking, vlakbij een bocht aan een spoorweg”, meent hij.