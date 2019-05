Holebivereniging schenkt ‘regenboogbank’ aan WZC Maria Boodschap: “Iederéén moet zich hier thuis kunnen voelen” Ben Conaerts

31 mei 2019

17u29 0 Niel Holebivereniging Regenboog Niel heeft een ‘regenboogbank’ geschonken aan het woonzorgcentrum Maria Boodschap. De vereniging wil zo aantonen dat holebi’s en transgenders zich ook daar thuis moeten kunnen voelen. “Bij de verhuis naar een rustoord is de verleiding groot om weer in de kast te kruipen”, klinkt het.

Het woonzorgcentrum Maria Boodschap liet deze maand – in het kader van de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie – reeds de regenboogvlag wapperen. Nu kan het rustoord ook nog uitpakken met een opvallende zitbank in de regenboogkleuren. De bank werd vandaag plechtig overhandigd door holebivereniging Regenboog Niel. De vereniging wil daarmee extra aandacht vragen voor holebi’s en transgenders die in een woonzorgcentrum of een serviceflat wonen.

Opnieuw in de kast kruipen

“Bij een verhuis naar een woonzorgcentrum of een serviceflat kruipen veel holebisenioren opnieuw in de kast, uit angst voor negatieve reacties van andere bewoners”, zegt Kristof Lauwers, secretaris van Regenboog Niel. “Maar een holebikoppel dat na jaren gelukkig thuis te hebben gewoond een flatje of een kamer deelt, wij vinden dat dat moet kunnen. Een foto van de overleden holebipartner op de kast in de rusthuiskamer, wij vinden dat dat moet kunnen. Oma’s en opa’s die zonder angst of schaamte vertellen over hun kind of kleinkind dat holebi of transgender is, wij vinden dat dat moet kunnen. Met deze ‘regenboogbank’ willen we dan ook het signaal geven dat mensen van een andere geaardheid hier welkom zijn.”

Vooraan bij parking

Het woonzorgcentrum is zelf reeds vertrouwd met mensen die holebi of transgender zijn. Nele Van Broekhoven, directrice van Maria Boodschap, is dan ook tevreden met de zitbank en het signaal dat Regenboog Niel daarmee geeft. “Ik hoop dat het in de huidige maatschappij geen probleem meer is dat mensen zichzelf zijn. Maar we weten dat holebi’s en transgenders voor de generatie die nu bij ons woont, nog een ander gegeven zijn. Al kunnen veel bewoners wel met trots praten over hun kinderen of kleinkinderen die homo of transgender zijn. We geven de ‘regenboogbank’ de eerste paar weken een zichtbare plaats vooraan bij de parking. Hopelijk springt ze op die manier in het oog en kunnen we de materie nog meer bespreekbaar maken.”

Met de schenking van de ‘regenboogbank’ is er een einde gekomen aan een maand van acties in het teken van de regenboogkleuren. De voorbije weken wapperden de regenboogvlaggen aan alle openbare gebouwen, aan de scholen, aan de gevel van het woonzorgcentrum Maria Boodschap, aan de gevel van vele handelszaken en uit het raam aan vele huisgevels. Als klap op de vuurpijl mocht Niel een trofee ontvangen als meest holebivriendelijke gemeente.