Herdenkingsmonument wordt uitgebreid met vijf kunstbeeldjes van Koen Van Mechelen Ben Conaerts

08 november 2019

14u15 0 Niel Het herdenkingsmonument op de gemeentelijke begraafplaats wordt uitgebreid met vijf beeldjes van kunstenaar Koen Van Mechelen. De kunstbeeldjes zullen op maandag 11 november, tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid, worden onthuld.

Met het project ‘Coming World Remember Me’ liet kunstenaar Koen Van Mechelen mensen wereldwijd workshops volgen om samen 600.000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Ze verbeelden een gebogen mens die ineengehurkt nadenkt, zelfs slachtoffer is van shell shock, of gevechtsuitputting. De Nielse brandweer korporaal Frank Verelst kon enkele beeldjes van het kunstproject ophalen en besliste om er vijf aan de gemeente te schenken. De beeldjes krijgen op maandag 11 november een plaats bij het grafmonument van de Nielse gesneuvelden op de gemeentelijke begraafplaats.

“Met dit mooie gebaar kunnen we ons oorlogsmonument met hedendaagse herdenkingskunst moderniseren”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “De vijf bakstenen beeldjes staan op een metalen sokkel, een sprekend symbool voor de klei van de Rupel en de klei van de IJzer, waar de meeste gesneuvelden bezweken zijn. Het metaal verwijst naar de kogels en granaten die zowel het landschap als de mensen verwoestten. De gehurkte beeldjes tonen de kwetsbaarheid van de mens in een militaire hel en zijn een modern eerbetoon aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen, in Niel en daarbuiten.”

Maandagvoormiddag om 10 uur vertrekt de stoet aan het gemeentehuis die hulde zal brengen aan het oorlogsmonument op het kerkhof. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de plechtigheid.